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Общество17 ноября 2021 2:03

В Томске участники Большого университета подпишут хартию в эту пятницу

В документе вузы обозначат принципы совместной работы
Ксения Высотина
Важной частью академических свобод являются коллегиальные органы Большого университета.

Важной частью академических свобод являются коллегиальные органы Большого университета.

Фото: Ксения Высотина

В Томске в предстоящую пятницу участники Большого университета подпишут хартию. В данном документе вузы обозначат принципы совместной работы и базовую ценность – академические свободы. Такую информацию сообщил ректор ТГУ Эдуард Галажинский на пресс-конференции о реализации проекта «Большой университет Томска» в пресс-центре информационного агентства ТАСС.

- Уже есть договоренность, что университетами, научными организациями подпишем 19 ноября хартию Большого университета. Там мы договариваемся о том, что для нас ценно, что мы будем делать и что никогда не будем делать. И вот это и есть гарантия академических свобод – наши договоренности, которые мы публично озвучиваем, - сказал ректор ТГУ.

Эдуард Галажинский также подчеркнул, что еще одной важной частью академических свобод являются коллегиальные органы Большого университета – совет консорциума, академический и наблюдательный советы.

Добавим, что в Томске официально был дан старт проекту «Большой университет» в 2019 году. Идея создания проекта возникла в ходе реализации национальных проектов «Наука» и «Образование».