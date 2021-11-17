В Томске участники Большого университета подпишут хартию в эту пятницу

Важной частью академических свобод являются коллегиальные органы Большого университета. Фото: Ксения Высотина

В Томске в предстоящую пятницу участники Большого университета подпишут хартию. В данном документе вузы обозначат принципы совместной работы и базовую ценность – академические свободы. Такую информацию сообщил ректор ТГУ Эдуард Галажинский на пресс-конференции о реализации проекта «Большой университет Томска» в пресс-центре информационного агентства ТАСС.

- Уже есть договоренность, что университетами, научными организациями подпишем 19 ноября хартию Большого университета. Там мы договариваемся о том, что для нас ценно, что мы будем делать и что никогда не будем делать. И вот это и есть гарантия академических свобод – наши договоренности, которые мы публично озвучиваем, - сказал ректор ТГУ.

Эдуард Галажинский также подчеркнул, что еще одной важной частью академических свобод являются коллегиальные органы Большого университета – совет консорциума, академический и наблюдательный советы.

Добавим, что в Томске официально был дан старт проекту «Большой университет» в 2019 году. Идея создания проекта возникла в ходе реализации национальных проектов «Наука» и «Образование».