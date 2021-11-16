В Томской области суд приговорил жителя Зырянского района к длительному сроку за убийство брата

В деле об убийстве собственного брата фигурировал алкоголь и спор о недвижимости... Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области Зырянский районный суд признал 62-летнего местного жителя виновными в убийстве собственного брата, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«В судебном заседании установлено, что в марте 2021 года мужчина распивал спиртные напитки совместно со своим братом. В ходе возникшего между ними конфликта о наличии права на проживание в родительском доме, мужчина взял колун и нанес им не менее трех ударов по голове потерпевшего, от которых последний скончался. После содеянного подсудимый сообщил о совершенном преступлении своему родственнику и стал дожидаться сотрудников полиции», – говорится в сообщении.

Специалисты информируют о том, что районный суд приговорил виновного к 8 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.