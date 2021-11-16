В Томской области СК ищет пропавшую несколько лет назад женщину

СК ищет пропавшую несколько лет назад женщину. Фото: сайт СУ СК РФ по Томской области

СУ СК РФ по Томской области совместно с Главным управлением криминалистики СК России устанавливают местонахождение пропавшей без вести 51-летней жительницы г. Томска Альфии Ануровны Габбасовой, сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства. Женщина является уроженкой села Сарышево Мелеузовского района Республики Башкирия.

«10.05.2015 года женщина ушла из своего дома в г. Томске на работу и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы черного цвета, глаза карие, лицо овальное, губы средние. Особые приметы: на переносице – шрам, длиной около 1 см, на шее – шрам от операции по удалению щитовидной железы, горизонтальный, длиной около 10 см, на правой руке выше запястья – рубец бордового цвета от укуса собаки, длиной около 2 см, на правой ноге под коленом спереди – шрам от пореза скальпелем, длиной около 1 см», – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что женщина была одета в черную матерчатую ветровку длиной до пояса, темно-синие джинсы, светло-золотистые замшевые кроссовки «Экко» на шнурках. На шее была тонкая золотая цепочка, в ушах – серьги золотые с фианитами. При себе томичка имела женскую сумку темно-коричневого цвета, сотовый телефон марки «Леново» на 2 сим-карты, водительское удостоверение на свое имя, две карточки Сбербанка, кошелек с наличными деньгами, косметику.

СК просит граждан, располагающих сведениями о местонахождении А.А. Габбасовой и об обстоятельствах ее безвестного исчезновения, а также находивших вышеуказанные предметы, сообщить в СУ СК РФ по Томской области по телефонам: 8-913-850-37-14, 8-913-811-49-30, либо 02.