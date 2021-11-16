В Томской области суд обязал власть города Кедровый очистить территорию от всех незаконных свалок

В 5 населенных пунктах городского округа Кедрового прокуратура и суд обнаружили 5 незаконных свалок! Фото: turistclub.tomsk.ru

В Томской области местный суд обязал власть города Кедровый ликвидировать несанкционированные свалки на территории округа, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Прокуратура города Кедрового провела проверку соблюдения законодательства об отходах производства и потребления. В ходе ее проведения выявлено пять мест несанкционированного накопления твердых бытовых отходов, расположенных на территории пяти населенных пунктов. Общий объем незаконно складированного мусора превышал 2 600 кубических метров», – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что мэрией города приняты меры по ликвидации трех свалок. Однако еще две несанкционированных помойки на площади более тысячи квадратных метров в поселках Рогалево и Таванга округа так и остались нетронутыми. Прокуратура обратилась по этому поводу в суд Кедрового.

И вот стало известно, что решением Кедровского городского суда на администрацию города возложена обязанность организовать сбор и транспортировку отходов с несанкционированных свалок.

Заметим, что население города составляет менее двух тысяч человек.