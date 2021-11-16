В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще два человека

За последние сутки в стране выявлено 36 818 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

16 ноября 2021 года, стало известно о смерти еще 2 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 613 человек.

Также в Томской области выявлено 264 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 52 118 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 45 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 39 064 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,9. В коечном фонде свободно 20,0% мест.

За последние сутки в стране выявлено 36 818 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 240 пациентов скончался, 34 161 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 9 145 912 человек, 257 837 скончались, 7 846 448 выздоровели.

Напомним, власти Томской области объявили, что в регионе остановился рост заболеваемости коронавирусом.