Полицейские пресекли межрегиональный канал поставки синтетических наркотиков в Томскую область

Синтетические наркотики в Томской области распространители планировали реализовывать с помощью тайников-закладок. Автор фото: УВД по Томской области.

Пресечен межрегиональный канал поставки синтетических наркотиков в Томскую область; несостоявшихся наркокурьеров задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Томской области при участии отряда специального назначения «Гром», сообщили в полиции.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Московский тракт в городе Томске полицейские остановили автомобиль под управлением мужчины 1995 года рождения, в котором также находилась его приятельница – несовершеннолетняя жительница областного центра 2004 года рождения», - говорится в сообщении регионального УМВД.

В салоне машины полицейские обнаружили и изъяли наркотические средства синтетического происхождения – мефедрон массой 989 грамм и PVP массой 485 граммов, что считается особо крупным размером.

Задержанные – 26-летний мужчина и 17-летняя девушка пояснили, что купили запрещенные вещества в Челябинской области для дальнейшего распространения в Томске, продавать наркотики распространители планировали бесконтактным способом через тайники-закладки.

В свою очередь, региональный СК сообщил, что в отношении 17-летней девушки и 26-летнего мужчины возбуждено уголовное дело - покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), по предварительному сговору группой лиц.

За совершение инкриминируемых деяний предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.