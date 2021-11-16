Boeing 737, вылетевший из Томска в Москву, сел в Новосибирске

В ходе проверки следователи обещают дать оценку, как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Началась официальная доследственная проверка по факту авиаинцидента с самолетом авиакомпании S7 Airlines, который летел из Томска в Москву, но сел в Новосибирске; уже известно, что возникли проблемы с крылом, сообщили в новосибирском следственном отделе на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России.

«Предварительно установлено, что 16 ноября 2021 года в дневное время самолет Boeing 737 осуществлял рейс Томск-Москва. В ходе полета возникли проблемы в работе механизации крыла самолета», - говорится в сообщении.

Командир воздушного судна, летевшего в столицу, принял решение садиться в аэропорту Новосибирска. Самолет благополучно приземлился, пострадавших нет.