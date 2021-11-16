Полиция Томска просит горожан помочь в поисках пропавшей женщины

Жительница Томска ушла из дома 4 ноября. с тех пор родственники ничего не знают о ней. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Томская полиция разыскивает ушедшую из дома 47 - летнюю томичку, которая более 10 дней не выходит на связь с семьей, сообщили в ведомстве.

«15 ноября 2021 года в дежурную часть ОМВД по Октябрьскому району Томска поступило сообщение о том, что 4 ноября около 14 часов 00 минут ушла из дома по улице Обручева города Томска и до настоящего времени не выходит на связь Заблоцкая Татьяна Анатольевна 01.03.1974 года рождения», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

В полиции озвучили приметы женщины - на вид 40-45 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы прямые до плеч темно-русого цвета, глаза голубые.

Была одета в демисезонную черную куртку, брюки темного цвета в клетку, ботинки кожаные черные с красной строчкой на каблуке, на голове голубой платок. При себе имела сумку-клатч белого цвета, смартфон черного цвета.

Всех, кто располагает какой - либо информацией о местонахождении пропавшей женщины, просят обратиться в ОМВД по Октябрьскому району по телефону 02 (102 с мобильного).