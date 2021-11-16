Медики ОКБ назвали оскорбительным фильм режиссера Виталия Доронкина и группы "Юди"

В ОКБ сочли фильм, основанный на реальных событиях, дискредитирующим медиков. Режиссер Доронкин говорит, что суть фильма в помощи людям. Фото: из социальной сети

Медики ОКБ негативно отреагировали на появившийся в сети короткометражный фильм «Мне теперь с этим жить» томского режиссера Виталия Доронкина, врачи требуют публичных извинений, сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

«От имени медиков региона и коллектива Томской областной клинической больницы выражаем возмущение фильмом Виталия Доронкина и группы ЮДИ «Мне теперь с этим жить», - говорится в заявлении коллектива медицинского учреждения.

Авторы заявления отметили, что в фильме неоднократно используются кадры главного корпуса ОКБ, а один из главных героев фильма - врач ТОКБ, который не оказывает медицинскую помощь умирающему пациенту, не отказываясь от взятки.

«Мне теперь с этим жить» - фильм, хронометраж которого составляет 12 с половиной минут. Главную роль сыграл музыкант группы «ЮДИ» Денис Вишняк.

В коллективной претензии подчеркивается, что данный видеопродукт является оскорбительным и порочащим честь и достоинство как медиков ТОКБ и региона, так и всех врачей РФ.

«Ежедневно врачи Томской областной клинической больницы оказывают экстренную амбулаторную медицинскую помощь минимум 200 – 300 жителям Томской области, около 1 000 человек ежедневно получают лечение в стационарных условиях, порядка 50 сложнейших операций в сутки проводят хирурги», - напомнили авторы обращения.

«Считаем подобное видео оскорбительным, дискредитирующим и требуем публичных извинений», - говорится в заявлении.

Режиссер и автор сценария Виталий Доронкин в соцсетях писал, что суть короткометражного фильма "Мне теперь с этим жить" заключается лишь в одном - надо помогать людям.

Он также рассказывал, что «история основана на реальных событиях, произошедших в одной из республик бывшего СССР. Порой деньги становились важнее не только чести и достоинства, но и жизни...».