Волонтеры в Томске смогут бесплатно пользоваться городским транспортом

С марта 2020 года добровольцы покупают и привозят пожилым и маломобильным жителям Томской области продукты и лекарства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске волонтеры, оказывающие помощь горожанам на самоизоляции, получили право бесплатного проезда на городском транспорте; ежедневно добровольцы штаба «Мы вместе» привозят продукты и лекарства маломобильным томичам, сообщила пресс-служба мэрии.

«Департамент городского хозяйства Томска принял решение предоставить право бесплатного проезда для волонтеров, помогающих людям на самоизоляции», - говорится в сообщении.

Ранее администрация города выделила волонтерскому штабу «Мы вместе» пять автомобилей. Кроме того, в проекте участвуют автоволонтеры на своем транспорте.

Добровольцы штаба «Мы вместе» ежедневно доставляют до дверей квартир лекарства и продукты людям, кто в силу возраста и состояния здоровья не выходит из дома. Постоянно действует колл-центр, куда можно обратиться за помощью или присоединиться к команде волонтеров.

Ежедневно волонтеры выполняют до 30 заявок на покупку продуктов и лекарств. Оставить заявку можно по номеру горячей линии 8 (3822) 90-15-59. По этому же номеру или на сайте https://xn--b1agazb5ah1e.xn--p1ai/ можно присоединиться к команде штаба #МыВместе.

«КП-Томск» 16 ноября писала о том, что в Томской области остановился прирост заболеваемости COVID-19.