Томича посадят в тюрьму на 3,5 года за серию краж из продовольственных магазинов

Подсудимый неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске местного 33-летнего жителя осудят на 3,5 года за серию краж из продовольственных магазинов. Ущерб составил более 15 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«На протяжении июня 2021 года мужчина неоднократно совершал хищения продуктов питания из сетевых магазинов, которые в последующем продавал незнакомым лицам. Ущерб, причиненный коммерческой организации, составил более 15 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что подсудимый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных деяний, настоящее преступление совершил в период отбытия условного наказания по приговору суда, государственный обвинитель ориентировал суд на назначение ему наказания в виде лишения свободы.

Суд приговорил виновного к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.