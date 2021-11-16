К Новому году в Томске планируют смонтировать иллюминацию за 7,8 млн рублей

7,8 миллионов рублей будет направлено не только установку новой иллюминации, но и на проведение ремонта старой, а также ее демонтаж. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске к Новому году планируют построить иллюминацию за 7,8 млн рублей. Работы должны быть выполнены к 24 декабря, такая информация о соответствующем аукционе размещена на сайте гозакупок.

В документации говорится, что запланирована 61 конструкция из гибкого неон и консоли «Томск» на Богашевском тракте. Также на коммунальном мосту будет установлена иллюминация в виде герба Томска, а на проспекте Кирова расположатся снежинки разных цветов и перетяги «Матрешки» и «Состав вагонов». На проспект Фрунзе установят «Каменный цветок», а на проспекте Ленина сделают перетяги «Гжель».

По данным с сайта ясно, что работы должны быть выполнены к 24 декабря. Также опираясь на текст документа, можно отметить, что порядка 7,8 миллионов рублей будет направлено не только установку новой иллюминации, но и на проведение ремонта старой, а также ее демонтаж.

Уточнятся, что все построенные конструкции должны быть белых, красных, синих, зеленых, желтых цветов.