Житель Томской области лишился почти 40 тыс. рублей, когда пытался приобрести автомобильную резину

Поверив злоумышленникам, мужчина перевел собственные денежные средства в общей сумме более 37 000 рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области в Колпашево местный 37-летнего житель лишился почти 40 тыс. рублей, когда пытался приобрести автомобильную резину. Мужчину обманул лжеменеджер магазина по телефону, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Мужчина оставил заявку на сайте, после чего на его мобильный телефон поступил телефонный звонок с номера, начинающегося на «7-495». В ходе телефонного разговора неизвестный представился менеджером магазина и сообщил что для осуществления «безопасной сделки» ему на электронную почту вышлют реквизиты для оплаты товара. Потерпевший принял «заманчивое» предложение менеджера, после чего на его электронную почту пришло письмо с реквизитами банковской карты для оплаты товара», - говорится в сообщении.

Далее в полиции рассказала, что, поверив злоумышленникам, мужчина перевел собственные денежные средства в общей сумме более 37 000 рублей на высланные ему реквизиты. Позже мужчина обнаружил, что интернет-сайт прекратил работу, а телефон менеджера не работает. Денежные средства в общей сумме более 37 000 рублей потерпевшему возвращены не были и товар он так и не получил.

Следователи возбудили уголовное дело.