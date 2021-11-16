В Томской области остановился прирост заболеваемости COVID-19

В регионе выполняется по 500 ПЦР-тестов на 100 тысяч человек. Фото: Ксения Высотина

В Томской области прирост заболеваемости COVID-19 остановился. Позапрошлую неделю недельный рост заболевших был 17,5%, прошлая – 5%, сообщил губернатор области Сергей Жвачкин на заседании координационного совета.

- Если позапрошлую неделю недельный рост у нас был 17,5%, прошлую неделю – 5%, то последние дни у нас уже нет роста, - рассказал глава региона.

Жвачкин также заявил благодаря чему в области стали снижаться показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

- Во-первых, мы одни из немногих после консультаций с врачами продлили объявленные Президентом нерабочие дни ещё на неделю. И результат, могу сказать, мы даже сами не ожидали: во-первых, мы снизили и заболеваемость по ОРВИ, и, естественно, резко, особенно среди детей, уменьшилось заболевание ковидом, - заявил он.

Также отмечается, что Томская область всегда вела активно ПЦР-тестирование и даже увеличила его почти в два раза. В последнее время в регионе выполняется по 500 ПЦР-тестов на 100 тысяч человек.

Помимо этого, на совещании рассказали про вакцинацию в регионе. За весь период область получила 485 тыс. комплектов. Доля вакцинированных от числа взрослого населения составляет - 42%, старше 60 лет - 56%, медработники - 85%, госслужащие – более 90%.