Томичи за 9 месяцев 2021 года 30 раз пожаловались в Банк России на кибермошенничество

Большинство мошеннических схем основаны на социальной инженерии. Фото: Центральный Банк Отделение Томской области

Жители Томской области за 9 месяцев 2021 года 30 раз пожаловались в Банк России на кибермошенничество. В 19 случаях обращения касались банковских кредитов, сообщает пресс-служба Отделения Томск Банка России.

«За 9 месяцев 2021 года жители Томской области 30 раз пожаловались в Банк России на кибермошенничество — это седьмой показатель по Сибири. В 19 случаях обращения касались банковских кредитов, которые мошенники оформили с помощью полученных у людей персональных данных», - говорится в сообщении.

Далее в Банке рассказали, что также в жалобах речь шла о ситуации, когда злоумышленники брали микрозаймы онлайн. В результате у людей появлялись долги перед финансовыми организациями.

Уточняется, что большинство мошеннических схем основаны на социальной инженерии. Человеку обещают выгоды или, наоборот, внушают страх потерять деньги. Например, может прийти СМС о том, что кто-то пытается оформить на человека кредит. Затем человеку звонят уже от имени службы безопасности финансовой организации и просят назвать код, чтобы якобы отменить кредитную заявку. По факту этот код может подтверждать операцию списания или же дать доступ в личный кабинет, где мошенники могут похитить деньги со всех счетов клиента.

Управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко отметила, что 80% атак злоумышленников приходится на телефонные звонки.

- Если вам звонят якобы сотрудники банка, правоохранительных или других государственных структур и в ходе разговора требуют сообщить персональные данные, данные банковской карты, ПИН-коды и пароли из СМС — это точно мошенники и такой разговор необходимо прекратить, - добавила она.

В пресс-службе подытожили, что в ноябре каждый житель Томской области может принять участие в опросе Банка России и рассказать о том, как выстроена работа по профилактике мошеннических действий в финансовой организации, где он обслуживается. Результаты опроса помогут совершенствовать предупредительную работу в финансовых организациях.