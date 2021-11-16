В Томской области жительницу Стрежевого посадят в тюрьму на полгода за неуплату алиментов

Вину подсудимая признала в полном объеме. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Томской области 45-летнюю стрежевчанку посадят в тюрьму на полгода за неуплату алиментов. Задолженность женщины превысила 250 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«С 2017 года стрежевчанка на основании судебного решения обязана выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына. В 2020 году женщина без уважительных причин данную обязанность не исполняла, в связи с чем была привлечена к административной ответственности», - говорится в сообщении.

Далее правоохранительные органы рассказали, что после привлечения к административной ответственности, мать к уплате алиментов не приступила и задолженность превысила 250 тыс. рублей.

Уточняется, что, вину подсудимая признала в полном объеме, а также принимая во внимание, что должница совершила преступление в период отбытия наказания за аналогичное преступление, государственный обвинитель настаивал на назначении наказания в виде лишения свободы.

Суд приговорил стрежевчанку к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.