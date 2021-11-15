В Томской области за 14 нерабочих дней около 58 тысяч жителей прошли вакцинацию от COVID-19

Жители Томской области в ноябре активизировались и стали больше ставить прививок от нового коронавируса! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области за две нерабочих недели, с 1 по 14 ноября, в «точках» вакцинации прививки от нового коронавируса поставили 57 813 жителей городов и районов, сообщает пресс-служба администрации региона.

Специалисты напоминают, что с 8 ноября 2021 года, по решению губернатора и оперштаба, в Томской области QR-коды необходимы для того, чтобы посетить точки общепита, побывать в театре, музее, парикмахерской, позаниматься в фитнес-клубе. Значительно расширен список тех, кто обязан поставить прививку – от чиновников до студентов, врачей и учителей.

Специалисты информируют о том, что в Томской области первичную вакцинацию прошли 413 895 человек, а полностью завершили иммунизацию 349 297.

Отмечается, что среди пожилых жителей региона старше 60 лет привиты 124 031 человек.

Чтобы сделать прививку в поликлинике, необходимо предварительно записаться и получить консультацию врача.