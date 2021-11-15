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Происшествия15 ноября 2021 14:11

Следователи проверяют информацию из Интернета о травмировании ребенка в маршрутном автобусе на окраине Томска

Сообщение о ЧП появилось в соцсетях
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
В томских автобусах нередко случаются различные конфликты и ЧП!

В томских автобусах нередко случаются различные конфликты и ЧП!

Фото: Алексей БУЛАТОВ

СУ СК РФ по Томской области проводит проверку размещенной в соцсети в Интернете информации о том, что в поселке Тимирязево, в окрестностях Томска, в маршрутном автобусе был травмирован ребенок, ему дверью транспортного средства была зажата рука, об этом 15 ноября сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

Специалисты информируют о том, что следователи в Томске в рамках проверки устанавливают обстоятельства ЧП.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.