За пятилетку в Томской области удалось ликвидировать свыше 30 мест концентрации ДТП на улицах и трассах

На некоторых улицах Томска знаки и светофоры теперь стоят через 50 метров... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За пять лет Томской области удалось ликвидировать свыше 30 очагов концентрации ДТП на улицах населенных пунктов и трассах, сделано это в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщил интернет-портал администрации региона.

По словам заместителя губернатора Томской области по промышленной политике Игоря Шатурного, одной из главных целей данного нацпроекта является снижение аварийности и количества погибших в ДТП на автомобильных дорогах. Руководитель отметил, что для ее достижения дорожники приводят объекты в нормативное состояние комплексно.

Специалисты пресс-службы администрации Томской области информируют о том, что для ликвидации мест концентрации ДТП меняются режимы работы светофоров и схемы движения на отдельных участках улично-дорожной сети, происходит установка новых светофоров и дорожных знаков и применяются другие меры.

Заметим, сотрудники ГИБДД сообщили, что за 9 месяцев 2021 года общее количество ДТП в Томской области стало меньше на 20 %, если сравнивать показатели с аналогичным периодом предыдущего года.