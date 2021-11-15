Волонтеры «Том Сойер Фест Томск» в этом году работали на трех зданиях города

Волонтеры помогают сохранять исторический облик родного города. Фото: сайт администрации Томска

Волонтеры «Том Сойер Фест Томск» в текущем году бесплатно работали на трех зданиях в областном центре, об этом сообщила пресс-служба мэрии города. Информация прозвучала 12 ноября на площадке «Точки кипения», где прошла встреча активистов и партнеров движения по сохранению исторической среды.

– Мы признательны вам за проделанную работу по сохранению облика исторических домов в Томске, за конструктивный и позитивный настрой. Желаю вам новых успехов в будущем году. Нас вместе ждет большой путь и большая работа, цель которой – сделать наш город лучше и краше, – сказал и.о. начальника городского департамента архитектуры и градостроительства Сергей Чиков. Он от имени администрации областного центра вручил волонтерам движения благодарственные письма.

Специалисты сообщают, что добровольцы на встрече рассказали о своей деятельности за последние полтора года, познакомили собравшихся со своей командой. По их словам, в 2021 году участники «Том Сойер Фест Томск» завершили восстановление фасада и наличников деревянном доме в переулке Совпартшкольном, 6а, провели первую очередь восстановительных работ в доме по улице Белинского, 17а, отреставрировали наличники на первом этаже дома по улице Никитина, 15.

Также в нынешнем году стартовал проект «Вдохни жизнь в томские окна», в ходе реализации которого художники раскрасили окна двух расселенных законсервированных домов на улице Гагарина, 33 и по переулку Нахановича, 1.