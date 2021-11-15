Метеосусловия помешали эвакуировать заболевшего сторожа из нежилой деревни в Томской области

Волонтеры и фельдшер, рискуя жизнью, передвигались по тонкому льду реки, однако, их помощь опоздала. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сторожа из нежилой деревни Стрежная в Молчановском районе Томской области планировали эвакуировать либо по воздуху, либо по земле. Ни одна из схем спасения не сработала, мужчина умер, не дождавшись помощи. Об этом рассказал начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукиных.

По словам Лукиных, «родственники 58-летнего сторожа обратились в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципалитета 11 ноября, в этот же день сигнал был продублирован в департамент защиты населения главой района».

Чиновник рассказал, что буквально за полтора часа в Томске была сформирована группа сотрудников поисково-спасательной службы. Команда спасателей с аэролодкой прибыла в Молчаново утром 12 ноября.

- Мы прорабатывали два варианта эвакуации: по воздуху и по земле. Сможет ли на месте сесть вертолет – никто не знал, поэтому спасатели ждали авиацию в райцентре, чтобы провести операцию с альпинистским снаряжением. Но оперативно отправить на помощь вертолет не давала погода: по метеоусловиям вылет был запрещен. Вариант с аэролодкой не сработал по двум причинам — высокие торосы на Оби и Чулыме, которые необходимо было пересечь по пути, а также технические возможности лодки, - уточнил Сергей Лукиных.

Начальник департамента защиты населения и территории Томской области также сообщил, что было решено отправить на место пешую группу из волонтеров местной пожарной части и фельдшера, однако в связи с непогодой 12 ноября им пришлось вернуться обратно. Добраться до заимки, где медицинская помощь потребовалась сторожу, группа сумела только 13 ноября.

«КП-Томск» 15 ноября рассказывала о том, что томский СК проверяет информацию о смерти 58-летнего сторожа в заброшенной деревне Молчановского района. О том, что мужчина умер, не дождавшись помощь, следователи узнали из публикаций в СМИ.