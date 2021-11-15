Томская область возглавила антирейтинг регионов страны по динамике оборота общепита

Оборот общественного питания на одного жителя Томской области в январе-сентябре 2021 года составил 4 с половиной тысячи рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оборот общественного питания с января по сентябрь 2021 года увеличился почти во всех регионах России, наиболее существенный рост зафиксирован в Приморском крае и Республике Алтай, отрицательные показатели зарегистрированы, в том числе у нас, в Томской области. Это данные исследования агентства РИА Новости.

«По итогам трех кварталов 2021 года оборот общественного питания в стране вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 27,4%. Рост по итогам девяти месяцев был зафиксирован в подавляющем большинстве регионов», - говорится в сообщении агентства.

Снизился оборот общественного питания только в Сахалинской и Томской областях. У нас в регионе, по данным исследования РИА, оборот общественного питания на одного жителя в январе-сентябре 2021 года составил 4 с половиной тысячи рублей. Для сравнения, в республике Алтай – чуть более 7 тысяч рублей.

Эксперты допускают, что в четвертом квартале динамика оборота общественного питания в некоторых регионах может ухудшиться в связи с объявленными в конце октября и начале ноября нерабочими днями. Не исключено, что количество регионов, снизивших оборот общественного питания по итогам 2021 года, возрастет с двух до примерно пяти.