В Томской области зарегистрировано +254 новых случая заражения

40 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Иван МАКЕЕВ

15 ноября 2021 года, в Томской области выявлено 254 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 51 854 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 40 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 39 019 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,00. В коечном фонде свободно 21,6% мест.

За последние сутки в стране выявлено 38 420 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 211 пациентов скончались, 27 972 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 9 109 094 человек, 256 597 скончались, 7 812 557 выздоровели.

"КП-Томск" рассказывала о том, что с 16 ноября сертификаты о вакцинации от СОVID-19 можно будет получить в бумажном виде.