Бумажный сертификат о вакцинации от СОVID-19 жители Томской области смогут получить в МФЦ

Получить бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 жители Томской области смогут в любом отделе МФЦ без предварительной записи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области сертификаты о вакцинации от СОVID-19 можно будет получать в бумажном виде, для это следует обратиться в МФЦ, информирует пресс-служба обладминистрации.

«Обратиться за сертификатами могут те, кто перенес новую коронавирусную инфекцию не более полугода назад либо поставил два компонента прививки от COVID-19, либо вакцинировался «Спутником Лайт», - говорится в сообщении.

Напомним, с 8 ноября 2021 года, в Томской области введен пропускной режим посещения торгово-развлекательных центров, учреждений сферы услуг и культуры, посещение возможно только для тех, кто сделал прививку, перенес заболевание СOVID-19 не позднее, чем полгода назад или имеет ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до посещения.

- Новая услуга будет доступна с 16 ноября в том числе тем жителям региона, кто не зарегистрирован на портале госуслуг, - уточнил директор МФЦ «Мои документы» Игорь Култаев.

Култаев также предположил, что бумажный сертификат будет востребован среди пожилых людей и жителей отдаленных поселений.

Власти не раз говорили, что введение сертификатов - это вынужденная мера, направленная на сдерживание роста вирусных заболеваний в регионе.

Заместитель губернатора по социальной политике Алена Левко заявляла, что при улучшении эпидемиологической ситуации ограничительные меры будут пересмотрены.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в Томской области зарегистрированы 51 854 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 30 019 пациентов.

Почти 58 тысяч жителей Томской области поставили прививки от COVID-19 за две нерабочие недели, с 1 по 14 ноября.