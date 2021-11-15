Томский СК проверяет информацию о смерти 58-летнего сторожа в заброшенной деревне Молчановского района

Вертолет с медиками не успел прийти на помощь из-за плохих погодных условий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

СК по Томской области объявил о начале проверки сообщений СМИ о смерти 58-летнего сторожа заимки в заброшенной деревне Стрежня Молчановского района Томской области.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Томской области проводится проверка по сообщению СМИ о смерти мужчины на заимке», - говорится в сообщении ведомства.

Заимками в Сибири называют небольшие поселки.

В СК также уточнили, что, по предварительным данным, мужчина – сторож ждал вертолет со спасателями и медицинской помощью. Однако, машина не смогла вылететь в Молчановский район из-за нелетной погоды.

Следователи Молчановского межрайонного следственного отдела в рамках проверки устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.