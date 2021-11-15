В Томской области остро не хватает специалистов по продажам

Самыми дефицитными кадрами в Томской области являются специалисты по консультированию, прежде всего, продавцы-консультанты, Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Томской области в некоторых сферах сохраняется дефицит кадров, в том числе, не хватает IT-специалистов, строителей и даже продавцов, об этом заявили в пресс-службе сибирского отделения компании HeadHunter.

«Эксперты российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировали, как меняется ситуация на рынке труда в Томской области, каких специалистов стали чаще искать работодатели», - говорится в сообщении компании.

Согласно аналитике hh.ru, в 2021 году по сравнению с 2020-м вырос спрос на специалистов по консультированию, административный персонал и в профсфере «добыча сырья».

При этом наиболее востребованными кадрами в Томской области остаются специалисты продаж (22% от всех размещенных в октябре), в первой пятерке также рабочий персонал, ИТ-специалисты, строители и специалисты из сферы производства.

Сложности с поиском сотрудников испытывают работодатели, которым нужны медики, специалисты по страхованию, домашний персонал, банковские работники, специалисты по производству, специалисты из профобласти «добыча сырья», водители и маркетологи.

В целом, на одну вакансию в области приходится 3,9 резюме, как и в среднем по России. Эксперты hh.ru отмечают, томские показатели ниже комфортного для рынка труда соотношения, они тем не менее лучше, чем в соседних Сибирских регионах. Кстати, самый высокий дефицит кадров наблюдается в Алтайское крае (индекс 2,8).

«КП-Томск» 15 ноября писала о том, как сибирский рынок труда изменился за последние несколько месяцев.