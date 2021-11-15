Губернатор Сергей Жвачкин предложил увеличить зарплаты сотрудникам томских многофункциональных центров

Зарплата работников томских МФЦ настолько низкая, что профессиональные кадры там не задерживаются, - заявил губернатор. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выделить дополнительные средства на поддержку томских многофункциональных центров, в том числе, на увеличение зарплаты сотрудникам, предложил глава региона Сергей Жвачкин, сообщила пресс-служба областной администрации.

«Выступая на «нулевом» чтении областного бюджета, глава региона предложил депутатам поддержать ряд наказов избирателей, которые они высказали в ходе кампании по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области», - говорится в сообщении.

- Нам следует поддержать МФЦ. Многие значимые вопросы жители городов и районов сегодня решают именно там — оперативно, с высоким сервисом и качеством оказания услуг. Но при этом зарплата работников МФЦ настолько низкая, что профессиональные кадры там не задерживаются, а в ряде районов филиалов МФЦ вообще нет! Для решения этой проблемы нужны дополнительные средства», - заявил губернатор.

Многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг» в Томской области открылись в конце 2009 года. Наш регион стал одним из первых в стране, где появились МФЦ. Массово в России центры с принципом работы «единого окна» начали открываться в 2010 году.

Сергей Жвачкин также предложил поддержать работников лесной отрасли, заработная плата которых, по его словам, не дотягивает до средней по региону.