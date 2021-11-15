Томская полиция просит горожан помочь в поисках жителя села Тегульдет

У пропавшего мужчины есть особая примета - на лбу вмятый шрам. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Полиция Томской области разыскивает 35-летнего жителя села Тегульдет, который 14 ноября ушел из квартиры в Томске и перестал выходить на связь, сообщили в региональном УМВД.

«15 ноября 2021 года, в ночное время, в дежурную часть ОМВД по Кировскому району Томска поступило сообщение о том, что 14 ноября, в утреннее время, ушел из дома по переулку Буткеевский города Томска и до настоящего времени не выходит на связь житель села Тегульдет - Кулеев Иван Егорович 20.10.1986 года рождения», - говорится в полицейской ориентировке.

Мужчине на вид от 30 до 35 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы короткие светлые. Был одет в темно-зеленую куртку, черные брюки и серую шапку.

Есть особые приметы, у мужчины на лбу вмятый шрам.

Томичей, располагающих информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться в УМВД по Томской области по телефону: 02 (с сотового 102).