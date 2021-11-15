За сутки с 14 по 15 ноября в Томской области не произошло ни одного пожара

В МЧС подчеркивают, из-за неосторожности с бытовыми приборами, плохой электропроводки и человеческой небрежности ежегодно выходят из строя сотни квадратных метров жилья, гибнут люди. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

В Томской области за сутки с 14 по 15 ноября не произошло ни одного пожара, это пятый подобный день в 2021 году, сообщает региональное управление МЧС.

«Оперативная обстановка с пожарами с 08:00 14.11.2021 до 08:00 15.11.2021. За сутки в Томской области не произошло ни одного пожара», - говорится в сообщении ведомства.

В МЧС также уточнили, что всего с начала года в Томской области произошло 2180 пожаров, погибло более 40 человек.

Статистика пожаров по России показывает, что основными причинами возгораний в быту являются: неосторожное обращение с огнем при курении и приготовлении пищи, использование электро-бытовых приборов, теле-, видео- и аудиотехники не адаптированных к отечественной электросети или неисправных, проведение электрогазосварочных работ при ремонтных работах в квартирах, детская шалость с огнем.