Томичи смогут написать Географический диктант

Зарегистрироваться и дистанционно проверить свои знания, не выходя из дома, смогут до 10 тысяч человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Томска смогут написать Географический диктант. Дистанционно проверить свои знания, можно будет прямо не выходя из дома, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Международная просветительская акция Русского географического общества пройдет в этом году в седьмой раз. Диктант участники смогут написать на почти 9 000 площадках по всему миру», - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что зарегистрироваться и дистанционно проверить свои знания, не выходя из дома, смогут до 10 тысяч человек. Для людей с ограничениями по зрению организаторы разработали отдельный формат Диктанта. Слабовидящие участники пройдут испытание в специальных библиотеках и региональных отделениях Всероссийского общества слепых.

Также в обладминистрации уточнили, что онлайн-версия Географического диктанта будет доступна с 14 по 24 ноября на сайте. Для участия не потребуется регистрация, а результаты будут видны сразу после прохождения. Диктант традиционно проводится на условиях сохранения полной анонимности участников. Чтобы узнать итоговые результаты, после регистрации участник получит специальный идентификационный код.

Добавим, что задания для Диктанта озвучат телеведущий Леонид Якубович, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков и певица Пелагея.