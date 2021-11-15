Жителя села Алатаево Парабельского района могут посадить в тюрьму на 10 лет за незаконное хранение наркотиков

мужчина собрал дикорастущую коноплю массой не менее 2 килограмм. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Томской области в селе Алатаево Парабельского района местный 36-летний житель может сесть в тюрьму на 10 лет за незаконное хранение наркотиков. Мужчина собрал дикорастущую коноплю массой не менее 2 килограмм, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Обвиняемый, 1985 года рождения, в период времени с августа по сентябрь 2021 года проплыл на моторной лодке по реке Кеть, где собрал дикорастущую коноплю массой не менее 2 килограмм», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что подозреваемый вернулся обратно в село Парабель и хранил незаконно добытые им наркотические растения на крыше дома до момента изъятия сотрудниками полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.