В минувшие выходные более 60 единиц спецтехники «ТомскСАХ» очистили томские дороги

Силы спецтехники сосредоточены на разметании снега с проезжей части и пешеходных пространств, очистке остановок, а также посыпании улиц пескосоляной смесью. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томске в минувшее воскресенье, 14 ноября, более 60 единиц спецтехники «ТомскСАХ» очистили дороги и тротуары от снега. В ночь вышли еще 90 машин, сообщает пресс-служа городской администрации.

«В воскресенье, 14 ноября, в дневную смену на уборку городских улиц от снега вышли 66 машин «ТомскСАХ»», - говорится в сообщении.

В мэрии рассказали, что силы спецтехники сосредоточены на разметании снега с проезжей части и пешеходных пространств, очистке остановок, а также посыпании улиц пескосоляной смесью.

Отмечается, что работы ведутся в районе улиц Нахимова, Красноармейская, Елизаровых, Усова, Богашевский тракт, пр.Академический и других. Также в ночь очищать город от снега вышли 90 единиц спецтехники.