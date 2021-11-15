Томича могут посадить на 5 лет в тюрьму за продажу несуществующей шубы

Томичка перевела деньги в сумме более 12 000 рублей, после чего продавец перестал выходить на связь, так и не предоставив обещанный товар. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томске местного 31-летнего жителя будут судить за продажу несуществующей шубы. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району города Томска обратилась местная жительница, которая рассказала полицейским, что с целью покупки шубы стала просматривать предложения на одном из популярных Интернет-сервисов по размещению объявлений. Найдя подходящее объявление, томичка списалась с продавцом, который, в ходе обсуждения условий сделки, настоял о необходимости перевода предоплаты», - говорится в сообщении.

Далее в полиции рассказали, что, доверившись мошеннику, томичка перевела деньги в сумме более 12 000 рублей, после чего продавец перестал выходить на связь, так и не предоставив обещанный товар.

Уточнятся, что сотрудникам полиции удалось установить лжепродавца, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления местный житель, 1990 года рождения.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Расследование уголовного дела продолжается.