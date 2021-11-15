В Томске в переулке Базарном появился новый светофор с дополнительным освещением

Всего в 2021 году 12 нерегулируемых пешеходных переходов в Томске были оборудованы светофорами с желтым переменным сигналом и дополнительным освещением. Фото: Ксения Высотина

В переулке Базарном в Томске появился новый светофор с дополнительным освещением, помимо этого были обустроены переходы через Богашевский тракт. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Томска.

«На пешеходном переходе возле детского сада в пер. Базарном, 11 начал работать светофор с дополнительным освещением. Также регулируемые пешеходные переходы появились через Богашевский тракт и на ул. Клюева», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что всего в 2021 году 12 нерегулируемых пешеходных переходов в Томске были оборудованы светофорами с желтым переменным сигналом и дополнительным освещением.

Также в мэрии отметили, что работы выполнены на регулируемых пересечениях пр. Ленина и ул. А. Иванова, улиц Водяной и Пролетарской, Б. Куна и Мичурина, Яковлева, Ачинской и пер. Мариинского, Нахимова и Ф. Лыткина.