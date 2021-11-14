В Томске иномарка врезалась в ограждение, вылетела на встречку и столкнулась с «маршруткой»

В результате столкновения с автобусом иномарка приобрела очень плачевный вид. Фото: сайт УМВД России по Томской области ВКонтакте.

Томская областная ГИБДД устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в воскресенье, 14 ноября, около 9 часов 40 минут в районе АЗС по Кузовлевскому тракту, 24, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«Женщина-водитель 1989 г.р., управляя автомобилем Toyota Voltz, совершила наезд на дорожное ограждение. В результате Toyota выбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с маршрутным автобусом ПАЗ-32054», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в момент ДТП в салоне автобуса находилось шесть человек. Одной пассажирке, 57-летней женщине, оказана разовая медицинская помощь.

- Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Рекомендуем водителям быть предельно внимательными на дорогах при изменении погодных условий, соблюдать Правила дорожного движения и не совершать резких, необдуманных маневров, - напоминают в УГИБДД.