В Томской области зарегистрировано +267 новых случаев заражения коронавирусом

По данным оперштаба, 41 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 38 979 человек. Фото: Ксения Высотина

В воскресенье, 14 ноября 2021 года, в Томской области выявлено 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 51 600 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 41 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 38 979 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,01. В коечном фонде свободно 23,1% мест.

За последние сутки в стране выявлено 38 823 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 219 пациентов скончались, 25 895 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 9 070 674 человека, 230 600 скончались, 7,8 млн. человек выздоровели.