В томском микрорайоне «Наука» несколько улиц будут без света с 15 по 18 ноября

В понедельник в томском микрорайоне"Наука" энергетики отключат свет, который появится лишь в четверг вечером. Ограничения будут введены в плановом порядке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В микрорайоне Наука «Горсети» отключат подачу электроэнергии с 8 утра понедельника, 15 ноября, до 17.00 четверга, 18 ноября. Об этом сообщает сайт организации.

«15 ноября с 08.00 до 18 ноября 17.00 плановое отключение будет произведено на ул. Академика Сахарова,1-а,1-а, стр.1, 2, 2а, 3-7, 6-12, 11, 14-а, 4072; ул. Бр. Троновых, 15, 21-23, 24, 27, 28, 32, уч.26; ул. Кащенко, 25-29, 27а, 29а; ул. Кучина, 3, 4, 4а, 6а, 7 -19, 19/1, 25, уч.29; ул. Стрельникова, 4 ,4/1, 4/2, 12, 20», - говорится в сообщении.

С полным списком плановых отключений на предстоящий понедельник можно ознакомиться здесь.