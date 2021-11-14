Заказчики мебели из Северска Томской области зря ждали денег или стульев от «мастера», которому грозит тюрьма

Полиция Северска Томской области вышла на растратчика денег своих клиентов - им оказался 47-летний ранее судимый житель закрытого города. Фото: Артем КИЛЬКИН

В полицию Северска обратились двое местных жителей и сообщили, что неизвестный, получив от них деньги за изготовление мебели, перестал выходить на связь, обязательств не исполняет. В ходе проверки участковые уполномоченные нашли подозреваемого в растрате - ранее судимого 47-летнего северчанина, которому теперь грозит тюремный срок до 5 лет. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба регионального УМВД.

- По предварительным данным, в 2020 - 21 году подозреваемый разместил объявление по изготовлению мебели на одном из популярных Интернет-сервисов. Связавшись с потенциальными клиентами, он приезжал к ним домой, производил замеры, после чего договаривался о предоплате на закупку материалов и производство работ. После получения денежных средств фигурант уголовного дела не выполнил взятые на себя обязательства и потратил свыше 36 000 рублей на свои личные нужды, так и не начав изготавливать заказы, - пояснили в управлении.

Против лжемебельщика сейчас возбуждено два уголовных дела по ч.2 ст.160 УК РФ. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.