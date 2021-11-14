Погода в Томске 14 ноября 2021 – мокрый снег, порывистый ветер, утром возможна гололедица

За окном -3 градуса, такая погода сохранится до вечера. Со следующей недели в Томск, по прогнозам синоптиков, может прийти похолодание. Фото В. Золотухиной.

По информации Томского гидрометцентра, в воскресенье, 14 ноября, в областном центре будет облачная погода с прояснениями.Ночью умеренные, днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер юго-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура от 0 до -2°С. На дорогах местами гололедица.

В регионе также ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие, местами умеренные, осадки в виде снега, мокрого снега. Гололедно - изморозевые явления. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Днем столбики термометров дойдут до отметки 0, -5°С. На дорогах местами гололедица.

По прогнозам столичных метеорологов, со следующей недели в регион придет похолодание – в среду днем мороз днем может дойти до -10 градусов.