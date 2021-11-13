В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще три человека

В субботу, 13 ноября 2021 года, стало известно о смерти еще 3 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 611 человек. Фото: Ксения Высотина

В субботу, 13 ноября 2021 года, стало известно о смерти еще 3 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 611 человек.

Также в Томской области выявлено 269 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 51 333 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 46 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 38 938 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,02. В коечном фонде свободно 22,3% мест.

За последние сутки в стране выявлено 39 256 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 241 пациент скончался, 34 565 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 9 031 851 человек, 254 157 скончались, 7 654 161 выздоровели.