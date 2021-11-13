Томский «Изумрудный город» 13 ноября вернулся к проверке прививочных QR-кодов

Отмена проверки сертификатов о прививках и QR-кодов в ТРЦ "Изумрудный город" была актуальна лишь один день. В субботу, 13 ноября, проверки возобновились с самого открытия центра. Фото: Ксения Высотина

Сегодня с утра в социальных сетях появились сообщения томичей о том, что на входе в ТРЦ «Изумрудный город» полиция и служба охраны вновь проверяют бумажные прививочные сертификаты и QR-коды:

«Все загорожено, полиция на входе стоит, охранники требуют сертификаты и куриные коды. Так что, вот» - написал один из ранних субботних посетителей торгово-развлекательного центра.

Журналисты «КП-Томск» попытались связаться с администрацией ТРЦ «Изумрудный город», чтобы выяснить, почему вчерашнее решение было отменено так быстро. Однако телефоны в центре безмолвствовали.

Накануне мы сообщали о том, что в «Изумрудный город» с 12 ноября томичей начнут пускать без QR-кодов. В соцсети ТРЦ появились сообщения о том, что торгово-развлекательный центр можно посещать без QR-кода, а также любого документа о прививке или перенесенном COVID-19. По словам сотрудников центра, вся развлекательная инфраструктура в здании была на тот момент закрыта.

Однако уже к вечеру пятницы это сообщение было удалено из Instagram-канала, в субботу оно было удалено и со страницы ТРЦ «Изумрудный город» ВКонтакте.

Ничего не понимающие жители, многие из которых пришли в торгово-развлекательный центр за покупками, пытались доказать свою правоту, ссылаясь на опубликованные объявления, и пройти внутрь комплекса. Это им не удалось.

Возможно, дело в том, что на объявление владельцев ТРЦ обратил пристальное внимание региональный Роспотребнадзор? «КП-Томск» сообщала об этом 12 ноября.

Напомним, в Томской области система QR-кодов введена с 8 ноября. Сертификаты о вакцинации или справка о том, что граждане переболели менее шести месяцев назад, нужны для посещения кафе, ресторанов, театров, концертных залов, музеев, библиотек, спортивных учреждений (в том числе бассейнов и фитнес-клубов), парикмахерских, салонов красоты, торгово-развлекательных центров и гостиниц.