Томский мошенник обманул сам себя, подменив «навороченный» смартфон старой моделью

За неудачную махинацию житель Томска, захотев и деньги получить, и дорогой смартфон себе оставить, может получить тюремный срок до 2 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске сотрудники районной полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество»: к ответственности будет привлечен житель областного центра, который попытался подменить популярный дорогостоящий смартфон, купленный в Интернете, устаревшей моделью. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба регионального УМВД.

- В начале июня 2021 года в дежурную часть ОМВД по Кировскому району поступило заявление от представителя одного из известных Интернет-магазинов. Сотрудник рассказал, что в пункте доставки клиент получил ранее заказанный товар, и, не осмотрев содержимое посылки, ушел. Спустя некоторое время мужчина вернулся и сообщил, что содержимое посылки не соответствует оплаченному товару, - пояснили суть дела полицейские.

В управлении уточнили: опрошенный полицией клиент магазина рассказал, что он заказывал популярный дорогостоящий смартфон за 96 000, однако, получив посылку и вскрыв ее дома, обнаружил, что в коробке якобы находился смартфон более старой модели.

Полиция оперативно установила мошенника: им оказался тот самый «обманутый клиент», житель областного центра 1969 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности по статье УК РФ «Мошенничество». По предварительным данным, подозреваемый, получив оплаченный смартфон, положил в посылку дешевое мобильное устройство, которое вернул в пункт доставки.

Дознавателями Кировского районного отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.