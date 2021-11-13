Погода в Томске 13 ноября 2021 – мокрый снег, порывистый ветер, небольшой «минус»

Сейчас за окном в Томске около 0, идет мокрый снег. Осадки будут в течение всего дня. Видимость на дорогах плохая. Томская ГИБДД просит водителей и пешеходов соблюдать культуру поведения на дорогах. Берегите себя, будьте здоровы. Фото Валерии Золотухиной.

- В субботу, 13 ноября, в областном центре будет облачная погода с прояснениями. Ночью умеренные, днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, - сообщила дежурный синоптик Татьяна Ким. - Ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура от 0 до -2°С. На дорогах местами гололедица.

В регионе, по словам специалиста, также ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие, местами умеренные, осадки в виде снега, мокрого снега. Гололедно - изморозевые явления. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Днем столбики термометров дойдут до 0, -5°С. На дорогах местами гололедица.

В последующие два дня, по данным гидрометцентра, в регион придет похолодание: в понедельник мороз в ночные и в дневные часы может доходить до -13, -18 градусов. В Томске в воскресенье днем сохранится оттепель, в понедельник, 15 ноября, похолодает до -3 -5. Осадки не прекратятся.