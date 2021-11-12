В Томске водитель и пассажир легковушки после столкновения с «Газелью» попали в больницу

Так выглядит пострадавший в аварии автомобиль, водитель и пассажир которого попали в медицинское учреждение. Фото: официальная страница регионального УМВД ВКонтакте.

В пятницу, 12 ноября, около 20 часов 20 минут на улице Яковлева,6 произошло столкновение двух автомобилей ГАЗ-33021 и ВАЗ-2114. О том, каков печальный итог ДТП, красноречиво свидетельствуют фото, размещенные на официальной странице регионального УМВД в соцсети ВКонтакте.

- В результате происшествия водитель 1980 г. р. и пассажир 1982 г. р. автомобиля ВАЗ доставлены в медицинское учреждение для осмотра. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - уточнили в пресс-службе управления. – Данная сводка не определяет степень виновности участников ДТП, обстоятельства которого выясняются.

О состоянии пострадавших в аварии на данный момент не сообщается.

Томская Госавтоинспекция призывает водителей выбирать безопасную манеру вождения, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения. Особенно это актуально в условиях заморозков, которые пришли в регион после ноябрьской оттепели.