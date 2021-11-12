В Томской области закуплены восемь мобильных противопожарных модулей для борьбы с огнем в лесах

В подразделения лесной охраны в Томской области поступает новая техника для борьбы с огнем. Фото: сайт департамента лесного хозяйства региона

В лесопожарные подразделения Томской области продолжается поступление техники, закупленной в рамках реализации национального проекта «Экология», сообщает сайт департамента лесного хозяйства региона.

«В пожарно-химические станции районов области поступили 8 мобильных противопожарных модулей. Оборудование используется с целью подачи к месту пожара воды, а также пожарно-технического вооружения для локализации и ликвидации пожаров. Благодаря устройству существенно повышается эффективность тушения низовых лесных пожаров. Лесные пожарные смогут ликвидировать огонь непосредственно при его обнаружении во время патрулирования», – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что на борьбу с лесными пожарами и авиационный мониторинг в 2021 году Томская область получила из резервного фонда правительства РФ более 62 млн рублей. Еще 98,9 миллионов в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» было направлено на закупку 29 единиц лесопожарной техники и 566 единиц спецоборудования и инвентаря. Более 90 % средств пожаротушения в настоящее время приобретено и поставлено в формирования области.

Заметим, что в 2022 году финансирование мероприятий по обнаружению лесных пожаров и их ликвидации будет увеличено до 308 миллионов.