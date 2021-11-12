На севере Томской области судят мужчину за кражу карабина и незаконное хранение оружия

Мужчины на севере региона в ходе пьянки стали торговать оружием. Фото: сайт УМВД России по Томской области

В Колпашевском районе региона следователями полиции окончено расследование уголовного дела в отношении жителя города 1993 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, связанных с огнестрельным оружием, сообщила пресс-служба УВМД России по Томской области. Уголовное дело направлено в суд.

Сайт регионального управления полиции информирует о том, что, по версии следствия, в октябре текущего года обвиняемый пришел в гости к своему знакомому 1978 года рождения, проживающему в квартире по улице Некрасова в селе Тогуре. «В процессе распития спиртных напитков владелец жилища продемонстрировал гостю два имеющихся у него гладкоствольных карабина. Обвиняемый, не имеющий специального разрешения на хранение и ношение оружия, предложил приятелю незаконно обменять один из карабинов на газовый пистолет, который он удачно прихватил с собой. Процесс мены отметили за дальнейшим застольем, после чего хозяин уснул, а гость ушел, прихватив с собой и второе ружье», – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что когда владелец оружия пришел в себя, то сообщил о случившемся в полицию, признавшись не только в собственной халатности, приведшей к краже, но и в незаконном обмене. Оперативники в течение суток установили местонахождение подозреваемого и пропавших «стволов».

За незаконное хранение и приобретение оружия, а также за хищение оружия в отношении мужчины были возбуждены уголовные дела, расследование которых уже завершено. Они направлены в Колпашевский городской суд для рассмотрения по существу.

Заметим, что в отношении владельца карабинов следователями СО ОМВД России по Колпашевскому району возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт огнестрельного оружия.