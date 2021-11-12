С 15 ноября в Томске из пос. Спутник до мкр. Сосновый бор будут ходить бесплатные рейсы

Местной власти и перевозчикам удалось решить важную для жителей Спутника проблему

В Томске жители поселка Спутник смогут бесплатно доезжать до микрорайона Сосновый бор. Мэрия областного центра совместно с перевозчиком нашли решение по маршруту № 22, сообщает пресс-служба администрации города.

Как отмечают специалисты, обе стороны договорились о доставке пассажиров от остановки «пос. Спутник» до остановки «Сосновый бор» с 15 ноября. Отсюда томичи имеют возможность уехать по разным направлениям.

Кроме того, муниципалитет прорабатывает альтернативные варианты решения вопроса транспортной доступности пос. Спутник. Как один из возможных – корректировка схемы движения автобусного маршрута № 4 и межмунипального маршрута № 16 (131).