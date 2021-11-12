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Экономика12 ноября 2021 16:58

С 15 ноября в Томске из пос. Спутник до мкр. Сосновый бор будут ходить бесплатные рейсы

Об этом договорились администрация города вместе с перевозчиком
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Местной власти и перевозчикам удалось решить важную для жителей Спутника проблему

Местной власти и перевозчикам удалось решить важную для жителей Спутника проблему

В Томске жители поселка Спутник смогут бесплатно доезжать до микрорайона Сосновый бор. Мэрия областного центра совместно с перевозчиком нашли решение по маршруту № 22, сообщает пресс-служба администрации города.

Как отмечают специалисты, обе стороны договорились о доставке пассажиров от остановки «пос. Спутник» до остановки «Сосновый бор» с 15 ноября. Отсюда томичи имеют возможность уехать по разным направлениям.

Кроме того, муниципалитет прорабатывает альтернативные варианты решения вопроса транспортной доступности пос. Спутник. Как один из возможных – корректировка схемы движения автобусного маршрута № 4 и межмунипального маршрута № 16 (131).