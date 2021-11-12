В Томской области с 15 ноября в обычном режиме возобновят работу школы и детсады

Все детские учреждения региона возвращаются в обычный режим! Фото: Анатолий ЖДАНОВ

15 ноября в Томской области завершаются длинные осенние каникулы, стартуют очные занятия в школах и техникумах, заработают в обычном режиме детсады, сообщает пресс-служба администрации региона. Напомним, что губернатор своим распоряжением продлил детский отдых, чтобы притормозить заболеваемость среди подростков.

По словам заместителя губернатора Томской области Алены Левко, ограничительные меры, принятые региональным оперативным штабом, позволили значительно снизить детскую заболеваемость ОРВИ и СОVID-19. Такой результат дали дополнительные каникулы, социальное разобщение, закрытие кинотеатров, детских игровых центров и фудкортов в торговых центрах. Безусловно, эти ограничительные меры непопулярны, но выбор между отдыхом и здоровьем очевиден.

Отмечается, что среди детей от 7 до 14 лет уровень заболеваемости снизился на 8%, в возрасте 15-19 лет – на 13%.

В учебных заведениях и детсадах будет продолжена работа утренних входных фильтров, сотрудники продолжат регулярного проветривать помещения, останутся в силе и другие меры.