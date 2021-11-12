В ноябре в Томске должники за тепло и горячую воду получат от поставщика услуг красные квитанции

Коммунальные неплатежи в Томске растут, как снежный ком! Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Компания «ТомскРТС» продолжает борьбу с неплательщиками – в ноябре текущего года организация направила должникам за отопление и горячую воду почти 10 тыс. красных квитанций. Сделано это, чтобы напомнить о необходимости оплатить потребленные услуги, сообщила компания.

По словам заместителя директора СП «Теплоэнергосбыт» АО «ТомскРТС» Ирины Сергиевской, компания «ТомскРТС» использует все разрешенные законом меры воздействия на должников. В ноябре этого года, чтобы напомнить абонентам о необходимости оплатить сложившуюся задолженность, компания направила неплательщикам квитанции красного цвета.

Специалисты отмечают, что по данным на начало ноября текущего года, задолженность томичей за услуги теплоснабжения составляет более 1,7 миллиарда рублей. Это на 200 миллионов рублей больше, чем годом ранее! Из общей суммы задолженности 1,4 миллиарда рублей – задолженность населения города.

Заметим, что цветные квитанции в этом месяце получат 9,9 тысячи томичей, задолжавших «ТомскРТС» за отопление и горячую воду более 133 миллионов рублей. В таких квитанциях содержатся уведомления о сумме задолженности, которую необходимо оплатить, чтобы избежать направления искового заявления в суд.