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Здоровье12 ноября 2021 14:42

Решение томского ТЦ «Изумрудный город» отменить QR-коды стало новостью для Роспотребнадзора

Перед этим в ТРЦ было закрыто все, кроме магазинов
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Решение руководства ТРЦ оказалось новостью для контролирующих органов!

Решение руководства ТРЦ оказалось новостью для контролирующих органов!

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ранее сайт КП в Томске сообщил, что в городском ТЦ «Изумрудный город» с 12 ноября посетителей и потенциальных покупателей начнут пускать в магазины без QR-кода. Такая информация появилась в соцсетях центра. Однако областной Роспотребнадзор не ожидал этого и пообещал разобраться в ситуации.

Напомним, что до принятия такого решения в магазине закрыли развлекательные центры, кинотеатры, фуд-корт, где всегда было много посетителей.

Однако специалисты Роспотребнадзора по Томской области заявили, что не в курсе этой новости сообщает «Ъ-Сибирь». В ведомстве уточнили, что разберутся в ситуации, почему были отменены коды.