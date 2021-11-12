Решение томского ТЦ «Изумрудный город» отменить QR-коды стало новостью для Роспотребнадзора

Решение руководства ТРЦ оказалось новостью для контролирующих органов! Фото: Олег ЗОЛОТО

Ранее сайт КП в Томске сообщил, что в городском ТЦ «Изумрудный город» с 12 ноября посетителей и потенциальных покупателей начнут пускать в магазины без QR-кода. Такая информация появилась в соцсетях центра. Однако областной Роспотребнадзор не ожидал этого и пообещал разобраться в ситуации.

Напомним, что до принятия такого решения в магазине закрыли развлекательные центры, кинотеатры, фуд-корт, где всегда было много посетителей.

Однако специалисты Роспотребнадзора по Томской области заявили, что не в курсе этой новости сообщает «Ъ-Сибирь». В ведомстве уточнили, что разберутся в ситуации, почему были отменены коды.